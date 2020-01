Redmi 8A potrebbe essere aggiornato ad Android 10

Parallelamente al roll-out della MIUI 11, alcuni smartphone Xiaomi e Redmi stanno ricevendo l'aggiornamento ad Android 10. Tuttavia, i modelli che lo riceveranno non saranno tanti quanti quello che avranno l'ultima UI. Ad essere portati all'ultima versione di Android saranno principalmente i top di gamma, ma non solo. Manca ancora una comunicazione ufficiale, ma sembrerebbe proprio che anche Redmi 8A potrebbe ricevere la decima declinazione dell'OS Google.

LEGGI ANCHE:

Trema, Xiaomi Mi Band: sta arrivando la Redmi Band!

Android 10 in arrivo su Redmi 8A? Così sembra, secondo GeekBench

Presentato durante lo scorso settembre 2019, Redmi 8A fa parte dell'ultima generazione di modelli low-cost, assieme a Redmi 8 e Redmi Note 8, Note 8T e Note 8 Pro. Ha fatto il suo debutto con un software basato su Android 9 Pie e, oltre alla MIUI 11, potrebbe avere anche Android 10. Questa suggestione ci viene data dallo screenshot catturato da GeekBench, dove vediamo un test eseguito sullo smartphone il 24 gennaio basato proprio su Android 10.

Per quanto ciò potrebbe confermare la volontà di aggiornare questo terminale a basso budget, non sarebbe la prima volta che su GeekBench compare un test farlocco. Basti pensare alla quantità di fake comparsi negli scorsi mesi, anche a tema Xiaomi. Se foste fra i possessori di Redmi 8A, quindi, incrociate le dita ma non date questa novità per scontata.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.