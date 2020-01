Lanciato ad ottobre in patria ed il mese successivo in Italia, Redmi 8 è il piccolo della famiglia del brand cinese, dispositivo caratterizzato da un prezzo contenuto ed una scheda tecnica senza troppe pretese. Dopo poco dal debutto la compagnia di Lei Jun ha rilasciato il codice sorgente del Kernel, dando campo libero agli appassionati di modding. Ed ora finalmente il rilascio ha dato i suoi frutti, con l'arrivo del supporto ufficiale della Recovery TWRP.

Redmi 8: scarica la Recovery TWRP ufficiale | Download

TeamWin ha pubblicato la versione ufficiale della Recovery TWRP per Redmi 8: si tratta della Recovery per eccellenza, apprezzatissima dal mondo del modding per la sua versatilità ed affidabilità. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il dispositivo è equipaggiato con il SoC Snapdragon 439, accompagnato da 4/64 GB (in Italia), e monta una dual camera da 12 + 2 MP.

Frontalmente trova spazio un pannello LCD da 6.22″ HD+ mentre la batteria è un'unità da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W (QC3). Siete tra i possessori dell'entry level targato Redmi e non vedete l'ora di installare la TWRP? Allora eccovi il link al download, direttamente dalla pagina di TeamWin.

Scarica la Recovery TWRP ufficiale per Redmi 8

