Fino al 22 Gennaio, MediaWorld permette di utilizzare la bellezza di tre Coupon in contemporanea, in modo da beneficiare di uno sconto di ben 35€. Dopo aver dato un'occhiata alle varie occasioni in salsa Xiaomi, OPPO, Huawei e Honor (le trovate qui), quest'oggi vi segnaliamo un'altra chicca da MediaWorld… il piccolo Redmi 8 a prezzo cinese!

Redmi 8 scende al prezzo cinese da MediaWorld, grazie al triplo Coupon

Il Redmi 8 è l'entry level della famiglia Redmi ed arriva con una scheda tecnica contenuta, una super batteria da 5000 mAh ed un prezzo contenuto. Fino a questo momento le offerte più vantaggiose erano quelle da Cina (112€ dallo store Banggood) ma grazie al triplo Coupon MediaWorld, il piccolo Redmi 8 scende a soli 114.99€. Una manciata di euro in più del prezzo cinese, ma con spedizione da Italia e quindi, consegna rapida. Insomma, se state cercando un nuovo muletto oppure se avete bisogno di un dispositivo non troppo esoso in termini di prezzo e performance, questa è di certo un'occasione d'oro.

Per beneficiare dello sconto di 35€ grazie ai Coupon MediaWorld basterà inserire il Redmi 8 nel carrello e riscattare i codici sconto W2012F4R9B, W1805P2Z6F e 110299. Il prezzo scenderà immediatamente a 114.99€ e potrete proseguire con l'acquisto. Avete bisogno di una spintarella? Allora eccovi la nostra recensione del piccolo di casa Redmi.

Come al solito, vi ricordiamo che i tre Coupon possono essere utilizzati per tantissimi prodotti oltre che smartphone. Quindi, avete in mente di acquistare elettrodomestici, notebook, tablet e così via, anche in questo caso potrete usufruire dei codici e dello sconto di 35€, ovviamente a fronte di una spesa di almeno 100€.

