Lo scorso novembre la compagnia cinese ha annunciato la sua aggiunta alla fascia low cost Redmi 8, disponibile all'acquisto anche in Italia. Il piccolo di casa Redmi ha ricevuto le attenzioni degli appassionati di modding grazie anche al supporto della recovery TWRP ufficiale. Tuttavia non capita di rado che gli utenti si trovino in difficoltà e non sappiano come procedere per poter beneficiare della recovery per eccellenza. Volete sapere come installare TWRP e ottenere i permessi di root a bordo del vostro Redmi 8? Allora continuate a leggere!

Come ottenere i permessi di root ed installare TWRP su Redmi 8 | Guida

Per i meno esperti, la recovery TWRP è in genere il primo passo che si compie verso il mondo del modding. Si tratta di una soluzione apprezzatissima, che consente di effettuare il backup del sistema, ottenere i permessi di root ed installare Custom ROM, Mod e chi più ne ha più ne metta. Ma come installare TWRP su Redmi 8? Niente di più semplice, anche se occorre comunque procedere con cautela!

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Prerequisiti

bootloader sbloccato;

avere a disposizione un PC e un cavo USB;

effettuare il backup completo del flagship su un supporto esterno;

scaricare ed installare i driver ADB e Fastboot sul vostro PC;

scaricare Magisk, qualora si voglia effettuare lo sblocco dei permessi di root, e copiate il file nella memoria interna dello smartphone;

scaricare ed installare TWRP Recovery per il device (lo trovate qui);

abilitare le opzioni sviluppatore (Impostazioni, Informazioni sul telefono e cliccare 7 volte sulla versione MIUI);

abilitare la modalità debug USB nelle opzioni sviluppatore;

avere almeno il 60% di carica residua sul vostro smartphone.

Come installare TWRP: guida passo passo per Redmi 8

estrarre i driver ADB/Fastboot in una cartella del PC ed inserite qui dentro il file img della recovery (rinominatelo twrp.img)

. Nella cartella aprire una finestra Powershell tenendo premuto il tasto Maiuscolo della tastiera e quello destro del mouse. Cliccare Apri finestra Powershell qui.

collegare il Redmi 8 al PC tramite il cavo USB;

spegnere lo smartphone;

tenere premuto Volume + e il tasto di accensione per accedere alla modalità Fastboot;

nella finestra Powershell aperta in precedenza eseguire il comando

adb reboot bootloader

ora installare la recovery TWRP tramite il comando

fastboot flash recovery twrp.img

se NON volete ottenere i permessi di root procedete con il riavvio del dispositivo con il seguente comando

fastboot reboot

Come ottenere i permessi di root su Redmi 8

se volete ottenere i permessi di root riavviate lo smartphone in modalità recovery tramite il seguente comando (oppure con la combinazione Volume – e il tasto di accensione)

adb reboot recovery

effettuare il backup dei dati se lo ritenete necessario;

selezionate Install nella recovery TWRP e selezionate il file Magisk.zip presente nella memoria del dispositivo;

effettuare il flash e confermare quando richiesto;

effettuare il riavvio;

una volta riavviato, il Redmi 8 presenterà Magisk installato, con tanto di applicazione dedicata.

Se avete seguito tutti i passaggi nel modo corretto avrete sbloccato con successo i permessi di root, i quali potranno essere gestiti tramite l'app di Magisk.

