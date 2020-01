Red Magic 5: display a 144 Hz, 12 GB di RAM… ma il design non cambia

Il prossimo top di gamma da gaming di Nubia debutterà nel corso del 2020 ma sembra essere estremamente vicino, visti i leak e le conferme ufficiali arrivate fino a questo momento. Secondo le ultime novità il flagship arriverà con il nome di Red Magic 5, saltando il numero 4 perché ritenuto “sfortunato” nella cultura cinese. Non finisce qui perché su Weibo compaiono anche i primi concept render del device, con risultato per nulla entusiasmanti.

Red Magic 5: ecco come potrebbe essere secondo questo concept render

Se dal lato tecnico Red Magic 5 introdurrà delle novità mostruose, come il display con refresh rate a 144 Hz, il mirroring a bassa latenza e il supporto alla ricarica rapida da 55W (secondo la presunta certificazione 3C), dal punto di vista estetico sembra che la compagnia cinese non abbia intenzione di fare passi avanti. Alcuni concept render pubblicati su Weibo, infatti, ci mostrano quello che “potrebbe” essere il design del top di gamma, ma il look sembra praticamente invariato.

L'unica differenza degna di nota è presente sulla cover posteriore: stiamo parlando della nuova tripla fotocamera (presumibilmente da 64 + 20 + 12 MP), già “confermata” da un'immagine. Frontalmente dovrebbe trovare spazio un singolo sensore da 20 MP. In termini di specifiche, ovviamente avremo a bordo lo Snapdragon 865 con il supporto al 5G e almeno 12 GB di RAM, con 128/512 GB di storage. Il prezzo di vendita dovrebbe partire da 3999 yuan – circa 523€ al cambio – ma mancano conferme ufficiali al riguardo.

Vale la pena specificare ulteriormente che le immagini arrivano da un concept render e che il Red Magic 5 potrebbe essere differente. Tuttavia, potrebbe esserci un fondo di verità: secondo voi la compagnia cinese opterà per un cambio di look oppure punterà tutto sulla scheda tecnica, lasciando buona parte del design invariato?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.