Red Magic 4 vuole battere tutti con un display da 144 Hz

Se c'è un vantaggio che deriva dalla nascita della categoria degli smartphone da gaming, questo è il progresso in ambito hardware. Specialmente quando si parla di display: prima Razer, poi ASUS e Red Magic, il concetto di refresh rate sta prendendo piede. E proprio il prossimo Red Magic 4 potrebbe aumentare ulteriormente la posta in gioco, spingendosi laddove nessun altro terminale si è spinto finora. Uno screenshot postato in rete dal presidente di Nubia Ni Fei ci anticipa lo sviluppo di un nuovo pannello a 144 Hz.

Il display di Red Magic 4 sarà imbattuto, con un refresh rate a 144 Hz

La schermata condivisa al pubblico vede protagonista un menu delle impostazioni tramite il quale regolare la frequenza di aggiornamento del display. Ecco le traduzioni:

60 Hz : Refresh rate normale per risparmiare batteria

: Refresh rate normale per risparmiare batteria 90 Hz : Refresh rate alto, immagine dinamica e fluida

: Refresh rate alto, immagine dinamica e fluida 120 Hz : Refresh rate molto alto, immagine ancora più dinamica e fluida

: Refresh rate molto alto, immagine ancora più dinamica e fluida 144 Hz: Refresh rate estremamente alto, immagine ancora più dinamica e fluida

Così facendo, Red Magic 4 si porrebbe nel mercato come il primo smartphone al mondo con un display a 144 Hz. Fino ad oggi, infatti, ci si è spinti fino ai 120 Hz, come accadrà con il prossimo Black Shark 3 o la serie OnePlus 8. A questo punto siamo molto curiosi di scoprire il quarto capitolo del segmento gaming di Nubia, basato su Snapdragon 865 e con tripla fotocamera.

