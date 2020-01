Red Magic 4 5G avrà un tripla fotocamera: lo conferma il capo di Nubia

Le ultime notizie in merito al futuro smartphone da gaming targato Nubia risalgono agli inizi di dicembre, subito dopo il debutto del SoC Snapdragon 865. L'azienda cinese si è unita alla carovana dei produttori, annunciando insieme a tanti altri brand l'arrivo di un dispositivo equipaggiato con l'ultimo chipset targato Qualcomm. Red Magic 4 5G (o semplicemente Red Magic 5G, il nome è ancora incerto) dovrebbe debuttare nel corso dei prossimi mesi ed il presidente e co-fondatore di Nubia Ni Fei ci regala una piccola anticipazione di inizio anno.

Red Magic 4 5G: Ni Fei conferma la tripla fotocamera a bordo del flagship

Il capo di Nubia ha pubblicato su Weibo un'immagine innocente, nel quale annuncia l'inizio dei lavori per il 2020. Nulla di anomalo, se non fosse per il watermark dello scatto: Shot On Nubia Triple Camera, che va ad affiancare il logo di Red Magic. Difficile non fare due più due e non farsi venire in mentre il prossimo flagship da gaming del brand cinese! Ni Fei ha quindi confermato ufficialmente (e in modo magistrale, oseremmo dire) che il futuro Red Magic 4 5G sarà il primo della serie ad avere a bordo un triplo modulo fotografico. Inoltre l'immagine è a tutti gli effetti il primo sample del dispositivo (anche se immaginiamo si tratti comunque di un'unità di pre-produzione, magari ancora in fase di test).

Al momento non sono note ulteriori specifiche del top di gamma, ma siamo certi che non mancheranno ulteriori indiscrezioni nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda il debutto, è plausibile che Nubia possa lanciare il nuovo Red Magic 4 5G nel corso del Q1 2020, allineandosi con gli altri produttori al rilascio di un flagship con Snapdragon 865.

