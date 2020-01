Red Magic 4 5G sarà una mini console grazie al mirroring a bassa latenza

Dopo le prime conferme in occasione del lancio dello Snapdragon 865, le indiscrezioni in merito al futuro Red Magic 4 5G sono aumentate, segno che il debutto del flagship potrebbe essere molto vicino. Il device si arricchirà con una tripla fotocamera e dovrebbe montare un pannello da 144 Hz, puntando a diventare il leader del settore degli smartphone votati al gaming. Di recente ha fatto capolino anche la certificazione 3C ed ora aspettiamo di sapere qualcosina in più sul design. Nonostante ciò Red Magic e Nubia hanno altre priorità e in un video su Weibo ci mostrano le potenzialità del mirroring a bassa latenza del dispositivo.

Red Magic 4 5G punta a diventare una mini console

Ni Fei di Nubia ha pubblicato una breve clip dedicata al prossimo Red Magic 4 5G mostrandoci il top di gamma alle prese con il mirroring a bassa latenza su uno schermo di dimensioni non indifferenti. I display di smartphone e TV sono praticamente quasi sincronizzati alla perfezione. Insomma, il nuovo flagship da gaming vuole rendere l'esperienza di gioco impeccabile, puntando a diventare quasi un mini console domestica. Riuscirà nell'impresa? Ai posteri l'ardua sentenza!

Scherzi a parte, Red Magic 4 5G (il nome è ancora incerto) è comparso sul portale dell'ente 3C, con la sigla NX659J ed il supporto alla ricarica rapida da 55W. Quasi sicuramente il dispositivo è al vaglio del TENAA e nelle prossime settimane (o anche prima?) arriveranno di certo novità su specifiche e design. Nel frattempo sembra chiaro che il lancio non sia poi così distante… teniamo le dita incrociate!

