Torniamo a parlare di cuffie true wireless, prodotto pressoché imperante nel mercato audio. E lo facciamo con queste TaoTronics SoundLiberty 53, cuffie che riprendono il discorso introdotto con le AirPods, perlomeno sotto il profilo dimensionale. Ma lo saranno anche sotto il punto di vista audio e connettivo? Scopriamolo più nello specifico.

Recensione TaoTronics SoundLiberty 53

Messa da parte la confezione, le TaoTronics SoundLiberty 53 non si presentano nel migliore dei modi. La dock di ricarica che le contiene, di forma ovale e facilmente tascabile, è assemblata in una plastica liscia. Oltre al design abbastanza standard, il materiale liscio utilizzato fa sì che l'ergonomia non sia fra le migliori. L'apertura della scocca è leggermente difficoltosa, sia per la leggera scivolosità che per il forte magnete che la chiude saldamente.

Una volta aperta, si nota come il coperchio balli leggermente, non trasmettendo una sensazione di solidità molto concreta. Le forme non piccolissime (ma neanche esagerate) contengono una batteria da 640 mAh, che consente di offrire altre 35 ore circa di autonomia oltre alle 5 ore possibili con le sole cuffie. La ricarica è possibile tramite porta microUSB (peccato per l'assenza di Type-C) in circa 2.5 ore. Ad indicare lo stato della batteria ci sono sia i 4 LED sulla dock che 1 LED su ambo le cuffie.

Detto ciò, le cuffie hanno una forma allungata e non sono propriamente compatte. Questo, unito al fatto che sono cuffie in-ear, le rende molto occludenti per il rumore esterno, ma per alcuni potrebbero risultare troppo grosse nell'orecchio. Ma si tratta comunque di un buon parametro per chi le utilizza durante lo sport, dato che è quasi impossibile che si tolgano dall'orecchio. La stecchetta più pronunciata permette di avere il microfono più vicino e direzionato verso la bocca. La qualità microfono è buona ma non eccellente, con un output sonoro distinguibile dai rumori ambientali ma leggermente ovattato.

Vista la tipologia di cuffie, le TaoTronics Liberty 53 integrano i controlli touch per gestire files multimediali e chiamate (in stereo). Ci sono tutti i comandi necessari, seppur il loro funzionamento di touch non sia assolutamente impeccabile. Da segnalare che, per attivare l'assistente vocale, è necessario premere a lungo e, quando si sente il “bip”, togliere il dito. Da non dimenticare che le cuffie TaoTronics offrono impermeabilità IPX7, promettendo protezione contro sudore e pioggia.

C'è anche una modalità ad auricolare singolo: basta estrarne uno solo dalla custodia (sia destro che sinistro) ed associarla al proprio dispositivo. Nel caso si voglia poi collegare anche l'altro, bisognerà per forza rimettere il primo nella custodia, estrarli e riconnetterli assieme. Tutta la questione del pairing, molto rapido ed efficace, avviene tramite standard Bluetooth 5.0, garantendo un'ottima sincronizzazione fra audio e video.

Arriviamo al punto focale di questa recensione, ovvero la qualità audio. Il pregio principale delle TaoTronics SoundCore 53 è rappresentato dalla gestione delle frequenze basse, con sonorità corpose ed incisive. Ma senza andare particolarmente a discapito del rimanente range di frequenze, con un certo respiro sonoro per l'intero spettro sonoro.

Conclusioni e prezzo

Le TaoTronics SoundCore 53 sono acquistabili su Amazon ad un prezzo di 35.99€. Un costo piuttosto adeguato per un prodotto con queste caratteristiche e qualità tecniche. Per quanto costruzione e controlli touch mi abbiano convinto il giusto, la qualità audio e l'autonomia si sono rivelati all'altezza delle aspettative.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.