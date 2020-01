Recensione Realme Buds 2: basso prezzo, alta resa

Il mondo dei prodotti audio è sempre più privo di cavetteria. Tutti i produttori di cuffie stanno puntando nel migliorare le proprie proposte in ambito wireless. Nel frattempo, le Realme Buds 2 vogliono distinguersi, puntando ad un pubblico meno attento e desideroso delle ultime tecnologie. Trattandosi di cuffie cablate, si pongono come cuffie più flessibili e meno ancorate al discorso autonomia. Ma quali sono i pro e quali i contro?

Recensione Realme Buds 2

Al contrario di molti brand cinesi, le Realme Buds 2 si presentano in maniera abbastanza curata, con un packaging curato nell'estetica. Già sulla parte frontale lo slogan “Feel The Real Bass” ci anticipa quali saranno le caratteristiche audio delle stesse. Aprendole non troviamo molto altro, se non le cuffie ed i gommini di ricambio.

Personalmente era tempo che non mettevo mani su cuffie cablate, perciò non nascondo un certo senso quasi nostalgico nell'afferrare il cavo che le lega al connettore mini-jack. È un cavo intrecciato: ciò fa sì che non si annodi facilmente, fattore da non sottovalutare se si desidera che non si deteriorino troppo rapidamente. Inoltre, c'è anche un'apposita fascetta che riprende i toni gialli presenti qua e là, con cui legare il cavo quando le si ripone.

Assemblate in materiali plastici, le Realme Buds 2 integrano un attacco magnetico, con cui collegarle fra di loro nel momento in cui non le utilizziamo e le mettiamo al collo. Sul cavo destro c'è anche un controller inline per i vari controlli multimediali, con un meccanismo di click soddisfacente e funzionale. Il microfono integrato offre una buona qualità telefonica, facendo conversare con chiarezza con il proprio interlocutore.

Dal punto di vista tecnico, le cuffie integrano driver da 11.2 mm, con diaframma multi-strato e bobine Daikoku, focalizzati sul dare un boost alla riproduzione delle frequenze basse. Ed infatti durante l'ascolto si avverte come Realme abbia deciso di favorire questo range di frequenze. Una scelta sonora che si fa apprezzare specialmente nell'ascolto di generi più squisitamente moderni e elettronici, specialmente laddove le basse la fanno da padrone.

Anche tenendo a volumi elevati, non si avvertono distorsioni particolari, con un impatto sonora decisamente d'impatto. Sono cuffie che, però, faranno storcere il naso ai più navigati, data la marcata equalizzazione che le fa distaccare da un'ottica più neutrale. Il dettaglio riprodotto è più che adeguato per il costo a cui vengono proposte, ma la sensazione per i più “audio-maliziosi” può risultare di una chiusura sonora, dettata dall'equalizzazione che premia il range inferiore dell'intero spettro. A soffrirne maggiormente sono le medie, comunque presenti ma non valorizzate al massimo possibile.

Conclusione e prezzo

Ad un prezzo di soltanto 19.99€ su Amazon Italia, risulta difficile non consigliare le Realme Buds 2 a chi ricerca un prodotto del genere. Sono cuffie ben realizzate e che per di più sono in vendita con Amazon Prime, perciò in poco tempo vi arriveranno a casa e con una garanzia più che ottimale.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.