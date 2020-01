Realme XT: ecco Android 10, con la Realme UI

Dopo essere arrivata ufficialmente anche in Italia, Realme ha conquistato una fetta di mercato importante. Molti dei suoi prodotti, infatti, possiedono un rapporto qualità-prezzo davvero significativo, che spinge tanti utenti a sceglierli al posto di altri. Sembra che il brand, poi, sia attento anche dal punto di vista degli aggiornamenti, anche in patria. Da qualche ora, infatti, è stato ufficialmente rilasciato Android 10 per Realme XT.

Realme XT implementa tantissime novità con Android 10

Realme XT sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ufficiale ad Android 10, basandosi sulla nuova Realme UI. Dando un'occhiata al numero di build, questo smartphone monta la versione RMX1921EX_11_C.01. Teniamo a specificare, però, che come comunicato dall'azienda questo aggiornamento non arriverà inizialmente su tutti gli smartphone. Sarà prima inviato ad un numero limitato di utenti, per poi essere distribuito a tutti gli altri.

Vediamo, però, che cosa troviamo all'interno del changelog completo:

Visuals

Interfaccia utente aggiornata alla Realme UI;

Il nuovissimo Real Design rende le immagini più attraenti e il funzionamento più efficiente.

Smart Sidebar

Interfaccia utente ottimizzata e funzionamento con una sola mano migliorato;

Barra laterale intelligente ottimizzata: Sostituito File Console con File Manager; rimosso l'effetto visivo OSIE e nessun avviso di notifica;

Trascinare un'applicazione dalla Smart Sidebar per aprirla in modalità Split-screen;

Aggiunte due nuove funzioni: “Assistive Ball Opacity” e “Hide Assistive Ball on Fullscreen App”;

Ottimizzata la funzione “Finestra fluttuante” per altre app;

Aggiunte bolle: Una bolla viene visualizzata quando si apre un'app in una finestra fluttuante dalla Smart Sidebar. Toccare la bolla per farla sparire o aprire l'app.

Schermata

Ottimizzata la gesture per lo screenshot tramite 3 dita: Usare 3 dita per toccare e tenere premuto lo schermo, e strisciare per fare uno screenshot della parte selezionata dello schermo. Utilizzare 3 dita per toccare e tenere premuto lo schermo e strisciare le dita verso l'esterno per catturare uno screenshot lungo;

Aggiunte le impostazioni dello screenshot: È possibile regolare la posizione della finestra fluttuante dell'anteprima dello screenshot e impostare il suono dello screenshot;

Ottimizzata la finestra fluttuante dell'anteprima dello screenshot: Dopo aver catturato uno screenshot, trascinatelo verso l'alto e rilasciatelo per condividerlo, oppure trascinatelo verso il basso e rilasciatelo per acquisire uno screenshot lungo.

Navigation Gestures 3.0

Ottimizzato: Nuove gesture di navigazione per Android 10;

Gesture ottimizzate: Tutte le gesture sono supportate in modalità orizzontale.

Sistema

Aggiunta la Focus Mode: Riduce al minimo le distrazioni esterne quando si studia o si lavora;

Aggiunta una nuova animazione di ricarica;

Ottimizzata l'interfaccia utente Quick Settings per semplificare il funzionamento con una sola mano;

Aggiunta la funzione di pausa per la registrazione dello schermo;

Aggiunta una finestra flottante e impostazioni per la registrazione dello schermo;

Aggiunti nuovi suoni per l'eliminazione dei file, i tocchi dei tasti della calcolatrice e il puntatore della bussola;

Suonerie integrate nel sistema ottimizzate;

Aggiunta la finestra flottante TalkBack per l'accessibilità;

Nuova funzione per le attività recenti: È possibile visualizzare la memoria delle attività recenti e delle applicazioni bloccate.

Giochi

Interazione visiva ottimizzata per Game Space;

Animazione di caricamento ottimizzata per Game Space.

Homescreen

Aggiunti nuovi live wallpaper;

Aggiunti sfondi artistici;

Aggiunta l'opzione per aprire la ricerca globale o il pannello di notifica con uno swipe sulla homescreen;

Ottimizzato il design grafico dello sblocco della password per facilitare l'operazione con una sola mano;

Supporto per sfondi animati nella lockscreen;

Aggiunta una modalità semplice per homescreen, con caratteri più grandi, icone e un layout più chiaro.

Sicurezza

Generatore di indirizzi MAC casuali: Quando il tuo telefono è connesso al sistema di rete Wi-Fi, genera un indirizzo MAC casuale per evitare pubblicità mirate e proteggere la tua privacy.

Strumenti

In Quick Settings o Smart Sidebar, è possibile aprire la Calcolatrice in una finestra flottante;

Aggiunta la funzione trim in Registrazioni;

Aggiunta la suoneria Meteo (dinamica), che si adatta automaticamente al meteo corrente;

Aggiunte le animazioni meteo-adattative in Meteo;

Aggiunta la selezione della sorgente audio per la registrazione dello schermo.

Fotocamera

Ottimizzata l'interfaccia utente della fotocamera per una migliore esperienza;

Ottimizzato l'interfaccia utente del timer e il suono.

Foto

Ottimizzata la UI dell'album per una organizzazione più chiara e per le miniature delle foto;

Aggiunto Album Raccomandazioni che riconoscono più di 80 diverse scene.

Comunicazioni

Realme Share ora supporta la condivisione di file con i dispositivi OPPO, Vivo e Xiaomi;

Ottimizzata l'interfaccia utente dei contatti per un'esperienza più efficiente.

Impostazioni

Le impostazioni di ricerca ora supportano il fuzzy match e contengono una cronologia di ricerca.

Musica

Aggiunto Dual Mode Music Share in realme Lab.

