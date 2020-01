Realme X50 Lite 5G confermato dall’azienda a pochi giorni dal debutto

Il 7 gennaio l'azienda presenterà ufficialmente il suo primo smartphone 5G (di cui qui trovate una panoramica delle specifiche leak), ma ora sappiamo che il dispositivo non sarà solo. Già da tempo si parlava di un presunto Realme X50 Lite 5G, ma ora sembra proprio che sia finalmente ufficiale, visto lo spoiler fatto dal CMO Xu Qi Chase e dal profilo ufficiale del brand asiatico.

Realme X50 Lite 5G esiste ed arriverà il 7 gennaio

Solo poche ore fa il profilo Weibo di Realme ha rivelato che domani ci sarà un annuncio, forse relativo al nuovo flagship in arrivo il 7 gennaio. Tuttavia, come si evince dallo screen in alto, il post è stato pubblicato tramite uno smartphone inedito… il Realme X50 5G Youth! Anche l'immagine sembra fare riferimento a questo dispositivo, vista la presenza di una grossa Y in bella vista. Per i meno avvezzi, la dicitura Youth viene utilizzata spesso in Cina per indicare i dispositivi in versione Lite: quindi sì, si tratta proprio del Realme X50 Lite 5G e sicuramente sarà lui il protagonista dell'annuncio di domani.

Oltre a confermare l'esistenza ed il nome di questo modello, il post su Weibo rivela anche che si tratterà di un dispositivo dotato del supporto al nuovo standard di connettività; quindi, il 7 gennaio, avremo con certezza il debutto di almeno due smartphone 5G, i primi per il brand asiatico.

Anche il CMO Xu Qi Chase ha involontariamente confermato l'esistenza di Realme X50 Lite 5G, come si evince dall'immagine in alto con gli auguri per il 2020 agli appassionati.

Cosa aspettarsi da X50 Lite 5G

Secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni, Realme X50 Lite 5G dovrebbe avere a bordo il chipset MediaTek Dimensity 800 (a meno di sorprese con la versione 1000), coadiuvato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB si storage. Si vocifera di un pannello LCD da 6.55″ Full HD+ con un foro per la selfie camera da 32 MP ed un modulo principale da 16 + 8 + 2 + 2 MP. Completa il quadro una batteria da 5000 mAh con ricarica VOOC 4.0.

Ovviamente il tutto è da prendersi con le dovute precauzioni, almeno fino ad un conferma ufficiale da parte di Realme.

