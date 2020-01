Il 2020 inizia con il lancio di Realme X50 5G, il nuovo top di gamma del sub-brand OPPO di cui parliamo da settimane, fra rumors e teaser. Lo smartphone non è un vero e proprio top di gamma, per quanto le caratteristiche tecniche siano di tutto rispetto. In primis l'aspetto estetico, con una scocca in vetro che presenta una quad camera sul retro. Sul davanti spicca il display forato, un'unità LCD in 20:9 da 6.57″ Full HD+ con doppia selfie camera e e refresh rate a 120 Hz. Non essendo un'unità OLED, il sensore ID è stato posto sul lato, in corrispondenza del tasto Power.

LEGGI ANCHE:

Recensione Realme X2 Pro: la potenza non è tutto

Realme X50 5G ufficiale: tutto quello che devi sapere

Con dimensioni di 163.8 x 75.8 8.9 mm ed un peso di 202 g, Realme X50 5G non è uno degli smartphone più compatti che ci siano in circolazione. Ma ciò è in parte giustificato dalla presenza di una batteria piuttosto capiente da 4200 mAh, ricaricabile del 70% in 30 minuti grazie alla VOOC 4.0 da 30W. Un'unità che è necessario sia più capiente della media, vista l'alta frequenza dello schermo.

Lo smartphone è pilotato dall'ultimo Snapdragon 765G di Qualcomm. Realizzato a 7 nm, integra una potente CPU octa-core da 1+1+6 core a 2.4 GHz Kryo 475 ed una GPU Adreno 620, affiancati da 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X e 64/128/256 GB di storage UFS 2.1. A tenere a bada le temperature c'è un sistema di raffreddamento formato da un doppio strato di grafito, gel e pad termico ed una heatpipe in rame con vapore.

Oltre al sistema AI di 5° generazione, il SoC include un modem 5G che, con supporto alle bande n1, n41, n78 e n79, permette di connettersi alle reti di nuova generazione. Il comparto connettivo permette di legarsi a due reti Wi-Fi simultaneamente, così come a Wi-Fi e 5G assieme, in modo da non avere problemi di rete in caso di interruzioni.

Parlando di reparto fotografico, la quad camera di Realme X50 5G non è da camera phone, ma è comunque molto completa. La configurazione 64+8+12+2 MP comprende un primario Samsung GW1, un grandangolare da 119°, un teleobiettivo ibrido 20X ed un macro. Le funzioni offerte includono stabilizzazione UIS e UIS Max, registrazione 4K a 30 fps e Super Slow-Motion a 960 fps. Sul davanti c'è una doppia selfie camera da 16+8 MP, con sensore Samsung Sony IMX471 ed un grandangolare da 105°.

C'è anche Realme X50 5G Master Edition, disponibile nell'unico taglio massimo da 12/256 GB. La differenza risiede tutta nell'estetica, con due finiture particolari studiate per offrire un design decisamente più ricercato. Pur essendo assemblata in vetro, la back cover ha un processo con placcatura in indio che dona al tutto un gusto più metallico.

Realme X50 5G – Scheda tecnica

Display LCD da 6.57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con refresh rate a e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 163.8 x 75.8 x 8.9 mm per 202 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 64+8+12+2 MP con grandangolare, teleobiettivo e macro, apertura f/1.8-2.3-2.5-2.4, autofocus e flash LED;

con grandangolare, teleobiettivo e macro, apertura f/1.8-2.3-2.5-2.4, autofocus e flash LED; dual selfie camera da 16+8 MP con apertura f/2.0-2.2 e grandangolare;

con apertura f/2.0-2.2 e grandangolare; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, NFC, USB Type-C;

batteria da 4200 mAh con ricarica VOOC 4.0 a 30W;

con ricarica a 30W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme X50 5G – Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle colorazioni Glacier e Polar, Realme X50 5G è già disponibile in preorder in Cina, con spedizioni dal 14 gennaio. Ecco quali sono i prezzi di listino, seppur non sia stato ancora svelato quello del modello base:

6/64 GB: ??? yuan

8/128 GB: 2499 yuan ( 322€ )

) 6/256 GB: 2699 yuan ( 347€ )

) 12/256 GB: 2999 yuan ( 386€ )

) 12/256 GB Master Edition: 3099 yuan (399€)

Discuti con noi dell'articolo e dinel gruppo Telegram . Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate su Realme Italia