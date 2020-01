Siamo in pieno periodo di saldi ed a quanto pare all'ondata di offerte coinvolge anche gli smartphone. Grazie al codice sconto eBay – valido solo da app – potrete risparmiare il 5% sull'acquisto di tantissimi dispositivi. Tra i tantissimi device in sconto troviamo un vero e proprio best buy: Realme X2 Pro nella variante 8/128 GB a soli 383€. Vediamo insieme come accedere al duplice sconto che porta il device ad uno dei prezzi più bassi di sempre.

Il prezzo di Realme X2 Pro crolla grazie allo sconto ed al coupon PITSALDIAPP

A partire da oggi avrete la possibilità di accedere al codice sconto PITSALDIAPP direttamente dall'applicazione di eBay che vi permetterà di risparmiare il 5% su tantissimi dispositivi. Più precisamente, grazie all'iniziativa promozionale potrete acquistare il nuovissimo Realme X2 Pro a soli 383€. Lo sconto che porta il dispositivo ad uno dei prezzi più bassi di sempre è articolato in due fasi: vediamo insieme come fare.

N.B. La procedura dovrà essere effettuata esclusivamente con l'app eBay disponibile per Android ed iOS

Per poter aderire alla duplice offerta eBay non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e, una volta aperta la pagina prodotto, inserire lo smartphone al carrello. Solo al check out il prezzo diminuirà di circa 40€ e, prima di procedere al pagamento, dovrete inserire il codice PITSALDIAPP che vi garantirà uno sconto del 5% sul prezzo già scontato.