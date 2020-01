Realme X2 Pro e Android 10: via al roll-out Beta con Realme UI

È partito il roll-out dell'aggiornamento ad Android 10 per Realme X2 Pro. Recensito qualche giorno fa, il top di gamma con Snapdragon 855+ e display a 90 Hz sta iniziando ad essere aggiornato in Cina. Per il momento la build è la RMX1931_11_C.14, ha un peso di circa 700 MB ma rimane ancora in fase di Beta Testing.

Android 10 e Realme UI arrivano in modalità Beta su Realme X2 Pro

Giusto pochi giorni fa abbiamo iniziato a sentir parlare di Realme UI, la nuova interfaccia proprietaria che si distaccherà gradualmente dalla ColorOS. Pur nascendo da una costola di OPPO, il brand Realme vuole diventare sempre più riconoscibile e occidentale. Non a caso, sarà possibile disattivare le inserzioni pubblicitarie solamente nel caso della UI di Realme. Tornando all'aggiornamento, il programma di Beta Testing è momentaneamente limitato al solo pubblico asiatico, territorio di riferimento per la società.

