Realme X2 Pro si aggiorna con le patch di gennaio

Il prossimo flagship della compagnia asiatica si fa sempre più vicino e il debutto è atteso per il MWC 2020. Nel frattempo continuiamo a goderci Realme X2 Pro, l'attuale modello top del brand che ha regalato non poche soddisfazioni agli appassionati (qui trovate la nostra recensione). Mentre aspettiamo il rilascio di Reame UI in versione stabile – la beta ha già fatto capolino alcune settimane fa in patria – continuano gli aggiornamenti minori.

Realme X2 Pro comincia a riceve le patch di gennaio con l'ultimo aggiornamento

In queste ore, Realme X2 Pro sta ricevendo un nuovo aggiornamento che porta con sé qualche piccola novità. In primis trovano spazio le patch di sicurezza di gennaio 2020, sempre gradite; inoltre il changelog menziona anche miglioramenti per quanto riguarda la stabilità del sistema e la risoluzione di alcuni bug non meglio specificati. A proposito di fix, viene risolto l'errore di caricamento dei video di Instagram.

Il roll out è già partito e il nuovo update dovrebbe essere disponibile nel corso dei prossimi giorni, per tutti i modelli supportati. Voi avete già ricevuto l'aggiornamento? Fatecelo sapere nei commenti!

In basso trovate il link per scaricare il firmware ma ovviamente consigliamo di attendere il rilascio tramite OTA in modo da non incorrere in nessun problema. Per concludere, vi segnaliamo il rilascio dell'update con le patch di gennaio anche per il piccolo entry level Realme C2 (il lancio del suo successore è previsto per il 6 Febbraio).

