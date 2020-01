Realme X2: arrivano le patch di sicurezza di gennaio 2020

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, diversi smartphone targati Realme hanno ricevuto un update. Sembra, infatti, che siano arrivate su vari modelli le nuove patch di sicurezza di Android di gennaio. Oltre ad alcuni smartphone di fascia più alta, come Realme X2, dunque, sono stati coinvolti anche alcuni dispositivi low-cost. Abbiamo, quindi, Realme 2, 3, 3i e Realme C1. Vogliamo, però, analizzare più in dettaglio l'aggiornamento su X2, uno dei prodotti più interessanti all'interno di questa lista.

Realme X2 mostra anche qualche novità

Se diamo un'occhiata più da vicino al changelog completo, notiamo la presenza di diverse novità nel sistema. Questo prodotto, infatti, si è aggiornato ora alla versione RMX1992EX_11.A.18 e, oltre alle patch di sicurezza di gennaio, mostra alcune ottimizzazioni e correzioni del sistema.

Ad esempio, c'era un problema che affliggeva la schermata di blocco durante la ricarica, che dopo circa 20 secondi non mostrava più alcuni dati. Questo problema è stato fixato, così come quello che coinvolgeva Whatsapp nel momento in cui si richiedeva l'avvio di una videochiamata. Non cambia nulla, comunque, a livello software, dato che la release software rimane la medesima. Non ci si sposta, dunque, dalla ColorOS 6.0. Nel caso in cui vogliate aggiornare manualmente il device, vi lasciamo qui sotto il download al file d'installazione.

Realme X2 Pro – Download

