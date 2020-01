Realme X2: quasi a sorpresa, ecco Android 10 con Realme UI

Non si arresta assolutamente la voglia di stupire da parte del brand cinese. Da poche ore, infatti, vi abbiamo parlato dell'arrivo delle nuove patch di sicurezza di gennaio su tale device. Non abbiamo fatto in tempo a pubblicare l'articolo, però, che subito dalla Cina ci sono giunte nuove importanti informazioni. Sembra, infatti, che Realme X2 sia pronto ad accogliere la Realme UI, basata su Android 10.

Android 10 è disponibile per i beta tester di Realme X2

Da qualche ora, in Cina è possibile scaricare Android 10 sul proprio Realme X2, a patto di far parte del programma di beta testing di questo smartphone. Secondo alcune fonti, molto vicine all'azienda, pare che il team di sviluppo si stia preparando al rilascio di tale update ai beta tester. Già nel corso del prossimo mese, quindi, potrebbe essere possibile un arrivo di questa versione anche per tutti gli altri utenti cinesi.

All'interno delle immagini possiamo notare che, nella versione del software, viene indicata la sigla RMX1991_11_C.02. Se diamo uno sguardo al prodotto finale, però, notiamo come l'interfaccia sia in fin dei conti una ColorOS 7 leggermente rivisitata. Attendiamo, comunque, di conoscere ulteriori dettagli in merito a questo aggiornamento, sperando che ben presto sia disponibile anche per gli altri clienti.

