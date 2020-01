Realme X: ecco la versione beta di Realme UI, con Android 10

Realme X è uscito sul mercato già diverso tempo fa, ma non è uno di quei prodotti destinato al nostro mercato. Qualche settimana fa, infatti, il brand cinese ha definito per bene i quattro smartphone dedicati al territorio italiano (come Realme X2 Pro), escludendo alcuni interessanti modelli leggermente più “datati”. Nel corso di questo periodo, infatti, alcuni sviluppatori hanno avuto modo già di metterci sopra le mani. Grazie al loro lavoro, dunque, ben presto è arrivata la LineageOS 17 anche su tale versione, portando con sé Android 10. Sembra, però, che ora sia il momento dell'approdo ufficiale su questo device di Realme UI.

Realme X si aggiorna alla versione RMX1901_11_C.02

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, in Cina Realme X sta cominciando a ricevere un nuovo importante aggiornamento. Vi abbiamo parlato, pochi giorni fa, dell'arrivo di una nuova interfaccia proprietaria per Realme, ovvero Realme UI. Sembra, dunque, che tale sviluppo sia ormai così avanzato da permettere a questo smartphone di integrare la prima versione beta.

Questo device giunge, quindi, alla versione RMX1901_11_C.02, integrando al suo interno anche Android 10. Sebbene si tratti ancora di una beta, a partire dal prossimo mese dovrebbe arrivare la versione stabile. Restiamo comunque in attesa di ulteriori informazioni a riguardo, così da comunicarvele quanto prima.

