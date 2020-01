Realme: vendute 10,2 milioni di unità della serie Realme C

Da quando Realme è arrivata sul mercato ha conquistato molti consumatori. Grazie ai suoi prodotti, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo, il brand è riuscito a vendere tantissimi modelli, non solo di fascia bassa. Questo fenomeno, dunque, ha coinvolto il mondo intero, non solo il territorio asiatico. Motivo per cui, ad oggi, l'azienda ha fatto registrare dei dati di vendita davvero impressionanti, che riguardano principalmente la serie Realme C.

Realme C1 e C2 hanno trainato le vendite

Stando ai dati raccolti in queste ore, pare che Realme abbia venduto davvero tanti prodotti della serie Realme C. Sembra, dunque, che siano state spedite ben 10,2 milioni di unità in tutto il mondo. Si tratta di numeri che sicuramente faranno piacere al brand, dato che riguardano la vendita di prodotti appartenenti ad una fascia low-cost del mercato. Con Realme C1 e C2, infatti, l'azienda è riuscita a conquistarsi un buon numero di consumatori in tutta l'Asia, ma non solo.

Siamo in attesa, dunque, di scoprire che cosa ci riserverà Realme C3, il nuovo smartphone. Questo dispositivo dovrebbe essere presentato a breve, montando la ColorOS 7 basata su Android 10. Al momento, però, non conosciamo ancora le caratteristiche di tale device, quindi dovremo attendere nelle prossime ore di scoprire qualche dettaglio in più.

