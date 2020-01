Realme UI: quanto sarà differente rispetto alla ColorOS? | Video

Da qualche tempo, ormai, si continua a parlare in maniera sempre più insistente di Realme UI. Questo tipo di personalizzazione, infatti, sta catalizzando l'attenzione dei media, non solo in Asia. Sembra, dunque, che Realme si sia decisa ad adottare un sistema un po' più personale ed originale, non discostandosi però molto dalla ColorOS di OPPO. Da quello che abbiamo potuto apprendere, infatti, si tratta solo di una rivisitazione di quest'ultimo sistema, che dovrebbe portare con sé alcune novità.

Realme UI appare in un video ufficiale

Stando alle ultime informazioni in nostro possesso, pare che Realme UI integri alcune interessanti funzioni. All'interno di un video ufficiale, pubblicato dal brand su YouTube, possiamo apprezzare qualche immagine della nuova interfaccia. Nelle immagini, dunque, l'azienda ha voluto focalizzare l'attenzione sull'elevato grado di personalizzazione del software, fin dal primo istante. Motivo per cui vengono mostrati, quasi subito, un editor grafico ed i wallpapers dinamici.

Tra le tante funzioni presenti, poi, dovremmo trovare anche la possibilità di connettere contemporaneamente due cuffie auricolari true wireless, così come la Dark Mode, una barra degli strumenti laterale simile a quella di Samsung ed un livello di protezione dei dati migliore rispetto a quello attuale. Non mancherà, poi, una sorta di always on display, sempre simile a quello mostrato dal brand sudcoreano.

