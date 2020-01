Realme UI: avvio alla fase di beta testing su Realme X2

Da quando Realme è sbarcata sul mercato, tutti i principali brand concorrenti sono stati costretti a guardarsi alle spalle. Con i suoi prodotti, infatti, quest'azienda ha catturato fin da subito l'attenzione del pubblico. Solo con gli smartphone, dunque, è riuscita ad accaparrarsi una fetta di mercato importante, scalando ben presto le classifiche mondiali. Tutto merito, ovviamente, della società che si nasconde dietro questo marchio. Grazie a quest'ultimo, infatti, Realme è riuscita ad installare sui propri device un sistema operativo già pronto, in grado di offrire un'ottima esperienza a tutti i propri clienti. Tra poco, però, le cose potrebbero cambiare.

Realme potrebbe abbandonare presto la ColorOS

Si è parlato tanto in questi mesi del possibile arrivo sul mercato di un'interfaccia personalizzata direttamente da Realme. Durante questi mesi, infatti, il brand cinese ha montato sui propri device la ColorOS, derivata da OPPO. C'era la volontà, fin dal principio, di regalare un'esperienza più intima ai propri utenti, e potrebbe essere arrivato il momento giusto per farlo.

Realme X50 5G ufficiale: Snap 765G, 120 Hz e quad cam

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Realme X2 sia entrato all'interno di un programma di beta testing per Realme UI. Si ricercano, dunque, persone in grado di effettuare questo tipo di lavoro, segnalando eventuali bug e malfunzionamenti di sistema. Tale annuncio è stato divulgato su Realme Community ed il termine per la richiesta è fissato al 27 gennaio.

