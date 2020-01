Realme: spedizioni per 25 milioni nel 2019, si cerca il boom nel 2020

Il 2020 è iniziato con l'evento di Realme che ha visto protagonisti i nuovi Realme X50 5G e le cuffie true wireless Buds Air. In occasione del lancio al grande pubblico, la dirigenza ha colto la palla al balzo per celebrare i numeri raggiunti nel corso del 2019. La crescita vissuta negli scorsi mesi è stata piuttosto impressionante, se si considera che parliamo di un brand ancora poco conosciuto. Certo, essendo nato da una costola di OPPO, non si tratta propriamente di una realtà neofita. Ma la strada per arrivare fra i big del settore è ancora lunga, ma i risultati parlano chiaro, con 25 milioni di unità spedite nel corso della scorsa annata.

Realme parla dei traguardi raggiunti nel 2019 e degli obiettivi per il 2020

Come affermato da Sky Li, CEO della divisione Global, questi 25 milioni non sono che l'inizio per la scalata al successo da parte dell'azienda. I piani di espansione sono piuttosto ambiziosi, con un obiettivo raddoppiato che è fissato a 50 milioni per il 2020. Ciò sarà possibile offrendo dispositivi sempre competitivi dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Basti vedere il succitato Realme X50 5G, uno degli smartphone 5G più economici che ci siano in circolazione, anche se il record rimane a Redmi K30 5G. E se si considera la crescita del +808% riscontrata a fine 2019, le prospettive sono piuttosto rosee per Realme. Specialmente in Europa, territorio che ben accoglie marchi low-cost come iaomi, Redmi ed Honor.

