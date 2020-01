Realme avrà il primo smartphone con Snapdragon 720G

Qualcomm ha appena presentato un nuovo trittico di chipset, fra i quali troviamo Snapdragon 720G. Anche se non parliamo di un SoC di fascia alta, l'obiettivo è di migliorare ulteriormente la fascia mid-range. Un segmento di mercato tanto caro a produttori come Realme, che fa dei dispositivi economici il proprio cavallo di battaglia. Ed infatti il CEO Madhav Sheth non ha tardato a fare sapere a tutta la community che sarà la sua società ad anticipare tutti. Ebbene sì: il primo smartphone al mondo con Snapdragon 720G sarà proprio targato Realme.

It’s time for the big reveal!#realme will be among the first smartphone brands to launch the @qualcomm_in Snapdragon 720G in the upcoming smartphones.

More information on this coming soon! RT if excited pic.twitter.com/MWaHNCHFsT

— Madhav ‘s Lifestyle (@MadhavSheth1) January 21, 2020