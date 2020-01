Realme pronta a lanciare anche uno smartwatch

L'ecosistema di Realme si appresta ad accogliere nuovi prodotti, anche piuttosto rilevanti. Dopo powerbank, case, cuffie cablate e non, fra le novità ci sarebbe non soltanto una smart TV, ma anche uno smartwatch. Giusto qualche ora fa si è fatta menzione di una possibile smartband, mostrata di sfuggita in occasione del lancio di Realme X50 5G. La realtà vedrebbe non uno ma due prodotti per il segmento wearables, come testimonierebbe la strategia “IoT Products” della società.

LEGGI ANCHE:

Realme: spedizioni per 25 milioni nel 2019, si cerca il boom nel 2020

Lo smartwatch Realme dovrebbe divenire realtà e anche fra non molto

Smartwatch to soon launch in India! Receives BIS Certification.#realme pic.twitter.com/J6ItQG7zo0 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 8, 2020

Lo screenshot qua sopra testimonierebbe la comparsa del nuovo dispositivo sul banco dell'ente certificativo indiano BIS (Bureau of Indian Standards), nome in codice RMA183. Le notizie in nostro possesso si concludono qua, visto che la certificazione non ci fa scoprire molto altro. Quello che sembra altamente probabile è che voglia fare concorrenza alla rivale Xiaomi, già da tempo dentro al settore degli orologi smart.

Discuti con noi dell'articolo e dinel gruppo Telegram . Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate su Realme Italia