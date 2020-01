Realme C3s: nuovo device low-cost all’orizzonte?

Sembra che Realme voglia continuare a spingere sull'acceleratore anche nel 2020. Motivo per cui sta cercando di conquistare la fiducia di tanti utenti, anche al di fuori del territorio cinese. Nelle scorse settimane, infatti, ha deciso di arrivare ufficialmente in Italia, lanciando ben quattro smartphone. Nonostante questo, però, il brand vuole cercare di farsi conoscere anche in mercati leggermente più poveri, dove le disponibilità economiche non sono così entusiasmanti. Così nasce l'idea, quindi, di portate un nuovo device low-cost in Thailandia, ovvero Realme C3s.

Realme C2s sarà sostituito da questo nuovo modello

Secondo quanto trapelato in rete in queste ore, Realme C3s potrebbe presto essere realtà. Non si hanno, però, ancora dettagli importanti su questo smartphone, che probabilmente apparterrà alla fascia bassa di mercato. Malgrado questo, comunque, pare che nelle scorse ore sia stato certificato dalla National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), in Thailandia.

LEGGI ANCHE:

Realme X2 Pro e Android 10: via al roll-out Beta con Realme UI

Questi documenti attestano la presenza di un nome in codice per questo device, che sarebbe RMX2020. Sebbene non vi siano altre informazioni a riguardo, pare verosimile che dietro tale sigla si nasconda proprio C3s, una nuova variante a basso costo di C2s. Non resta, quindi, che attendere ulteriori informazioni a riguardo, con la speranza di vedere presto sul mercato questo nuovo modello.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.