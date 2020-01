Realme C3: lancio ufficiale previsto per il 6 febbraio

Abbiamo parlato a lungo della presentazione di alcuni nuovi smartphone targati Realme. Nelle scorse settimane, infatti, erano trapelate certe informazioni riguardanti due device inediti, ovvero Realme C3 e Realme C3s. Non siamo a conoscenza ancora di tutte le specifiche tecniche riguardanti questi dispositivi, ma sappiamo che ben presto potremmo vederli dal vivo. Almeno per Realme C3, infatti, abbiamo una data di presentazione ufficiale.

Realme C3 verrà presentato in India

Da quello che abbiamo potuto apprendere qualche minuto fa, Realme C3 verrà presentato in India il 6 febbraio, alle ore 12.30 (ora locale). A conferma di ciò, sul web è stato pubblicato un poster che riporta proprio queste informazioni. Tale evento, inoltre, sarà trasmesso in streaming su Facebook e YouTube. Non sappiamo ancora nulla di certo in merito a questa unità, sebbene siano state rilasciate già diverse certificazioni. Affianco a questo device, infatti, avrebbe dovuto esserci anche C3s. Al momento, però, non sappiamo se anche questa unità verrà presentata il 6 febbraio.

Realme: vendute 10,2 milioni di unità della serie Realme C

Tale news, però, va leggermente contro quelle che erano state le dichiarazioni rilasciate stamattina dal CEO dell'azienda cinese. Attraverso un post su Twitter, infatti, aveva dichiarato che nella giornata di domani sarebbero state annunciate alcune novità. Dobbiamo aspettarci, dunque, qualche altro importante annuncio nelle prossime ore?

