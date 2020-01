Realme Buds Air ufficiali: design stile AirPods e ricarica wireless

Dopo tanti leak, rumor ed anticipazioni ecco che finalmente vedono la luce le nuove Realme Buds Air. All'interno dell'evento di presentazione di Realme X2, tenutosi a New Delhi, il brand cinese ha lanciato anche questo nuovo dispositivo. Si tratta, dunque, di un prodotto molto simile alle AirPods di Apple, che ha però un prezzo decisamente minore. Scopriamole meglio.

Aggiornamento 07/01: in occasione del lancio del nuovo Realme X50 5G, sono state ufficializzate anche in Cina le cuffie TWS. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Buds Air possiedono il chip R1, con Bluetooth 5.0

Se diamo un'occhiata al design di questo prodotto, notiamo davvero poca originalità. Malgrado questo, vediamo come questi auricolari siano realizzati in plastica, mostrando anche una custodia dotata di supporto alla ricarica wireless. Quest'ultima, inoltre, dovrebbe montare anche una tecnologia particolare, definita Google Fast Pair, in grado di ridurre i tempi di accoppiamento con il proprio smartphone Android.

A bordo, comunque, trova spazio un chip R1, dotato di Bluetooth 5.0. Questo presuppone la presenza di una bassa latenza che, in fase di gioco, verrà ulteriormente ridotta fino a 120 ms, per cercare di soddisfare anche le esigenze dei videogiocatori. Come tanti altri modelli, poi, sono dotati di sensori ottici in grado di rilevare l'estrazione dalle orecchie anche di una sola unità, interrompendo automaticamente la musica in ascolto. Non mancano, poi, i controlli touch sulle due cuffie. Non sono state specificate più di tanto, invece, le prestazioni in merito all'autonomia, anche se l'azienda ha specificato che una singola carica dovrebbe garantire circa 3 ore di ascolto continuo.

Realme Buds Air saranno disponibili in tre colori: bianco, nero e giallo. Dovrebbero essere disponibili dal 23 dicembre, al prezzo di 3.999 rupie indiane, quindi circa 50 euro al cambio attuale. Non sappiamo, ovviamente, se arriveranno in via ufficiale anche a livello internazionale.

Aggiornamento 07/01

Per la presentazione di Realme X50 5G, le nuove Realme Buds Air approdano ufficialmente anche in Cina. Disponibili nelle colorazioni Bianco, Nero e Giallo, saranno acquistabili ad un prezzo di listino di 399 yuan, circa 51€. Per i primi acquirenti il costo sarà scontato, scendendo a 369 yuan, circa 47€.

