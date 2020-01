Alcune ore fa, l'azienda asiatica ha pubblicato un video ufficiale per confermare le novità in arrivo con Realme UI, l'interfaccia proprietaria del brand. In mezzo a tanti dettagli ha fatto capolino anche un curiosa anticipazione… il debutto delle nuove cuffie TWS Realme Buds Air Neo: un vero e proprio spoiler!

Realme Buds Air Neo confermate dal video di Realme UI

Il video in questione ci illustra la possibilità – con Realme UI – di connettere due cuffie true wireless contemporaneamente. Ma osservando bene lo sceen dedicato alla funzionalità è possibile leggere il nome di un dispositivo inedito: gli auricolari Realme Buds Air Neo. In basso trovate la clip dedicata alla nuova interfaccia, nel caso ve lo foste persi in precedenza.

Le cuffie TWS targate Realme hanno debuttato a dicembre con un design in stile Cupertino, un case con ricarica wireless e la cancellazione del rumore durante le chiamate. Quindi è probabile che le nuove Buds Air Neo introducano tra le novità anche la cancellazione attiva del rumore, anche se al momento non sono arrivati dettagli da parte dell'azienda.

Restiamo in attesa di ulteriori novità: quasi certamente non manca molto ad debutto delle nuove cuffie. In fondo… si tratta pur sempre di un'anticipazione voluta!

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.