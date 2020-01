Realme Buds Air: arrivano le cover ufficiali, chiamate “Iconic Cover”

Non è passato molto tempo dalla presentazione ufficiale delle nuove Realme Buds Air. Questi auricolari true wireless si sono mostrati al pubblico con un design davvero poco originale, ispirato alle AirPods di Apple. Nonostante questo aspetto, però, hanno mostrato di poter competere in tale ambito, anche con brand ben più blasonati. All'interno di tali cuffie, infatti, risiede una tecnologia molto avanzata, che rende quasi premium tale prodotto. Tra poco, poi, sembra che siano destinate ad entrare in commercio anche delle interessantissime cover ufficiali, molto colorate.

Buds Air Iconic Cover saranno vendute dal 28 gennaio

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che le cuffie di Realme presto potranno godere anche di un set di cover personalizzate. All'inizio del mese, infatti, l'azienda aveva lanciato questo prodotto, dedicato inizialmente al mercato indiano. Sappiamo, quindi, che presto le Realme Buds Air Iconic Cover saranno disponibili varie colorazioni, tra cui nero, bianco, giallo e blu. Riguardo al prezzo, invece, sarà necessario sborsare solo 399 rupie indiane, quindi circa 5 euro al cambio attuale.

Se diamo un'occhiata al design di queste cover, dunque, notiamo la presenza del logo di Realme. Tutta la superficie, infatti, è stata impreziosita da tale particolare. Sulla parte destra, poi, vediamo come il brand abbia voluto introdurre un apposito gancio, per permettere a qualsiasi utente di legare tale accessorio ai pantaloni. Ovviamente, comunque, queste nuove cover dovrebbero proteggere anche le cuffie da eventuali cadute accidentali e, tra le altre cose, non sarà necessario rimuoverle per poter sfruttare la ricarica wireless del case. Bisognerà attendere, dunque, il 28 gennaio per vedere in commercio queste Realme Buds Air Iconic Cover.

