Realme Band in arrivo: parte la sfida alla Xiaomi Mi Band 4

Quest'oggi la compagnia asiatica ha presentato il suo ultimo modello destinato alla fascia media (Realme 5i) per il mercato indiano, dispositivo lanciato il 6 gennaio in Vietnam. Non ci aspettavamo sorprese, eppure l'azienda è riuscita a lasciare di stucco con un'anticipazione: la Realme Band, indossabile che avrà a rivaleggiare con la Xiaomi Mi Band 4 – uno degli accessori più apprezzati del momento – è in dirittura d'arrivo!

Xiaomi Mi Band 4 avrà un nuovo rivale: Realme Band in dirittura d'arrivo

Alla fine dell'evento dedicato all'ultimo smartphone, il CEO dell'azienda ha stuzzicato i fan con uno scorcio della futura Realme Band. Similmente alle prime cuffie TWS lanciate poco tempo fa, la smartband targata Redmi arriverà con un cinturino giallo (realizzato in silicone). Al momento specifiche e design del dispositivo restano avvolti nel mistero. Si tratterà di una smartband a capsula in stile Xiaomi Mi Band 4 oppure seguirà il trend della Honor Band 5? Purtroppo, nonostante la prima foto del dispositivo (in copertina) è impossibile rispondere a questa domanda.

Tuttavia pare che non dovremo attendere a lungo per saperne di più. Secondo quanto riportato dalla stessa azienda Realme Band (nome ancora in cerca di conferma) arriverà nel corso della prima metà del 2020. Inoltre il dispositivo ha ricevuto la certificazione BIS in India, segno che non dovrebbe mancare molto al debutto.

La certificazione fa riferimento ad uno smartwatch, ma è molto probabile che si tratti proprio della band rivelata durante l'evento di oggi.

