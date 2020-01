Realme Band è stata avvistata dal vivo al polso del CEO

Nel corso delle settimane precedenti si è parlato della Realme Band, la prima smartband del produttore asiatico e nuovo rivale della Xiaomi Mi Band 4. L'indossabile di Xiaomi si troverà presto ad affrontare una concorrenza particolarmente agguerrita; infatti anche Redmi sta preparando la sua versione, ma per ora manca ancora una data. Per quanto riguarda la Realme Band, sappiamo che il wearable debutterà nel corso del mese di Febbraio ed una presunta immagine ci ha confermato il design. Ma sarà davvero questo?

Realme Band è stata paparazzata al polso del capo di Realme

A quanto pare la risposta è affermativa e arriva direttamente dal CEO Madhav Sheth, il quale è stato paparazzato con indosso la tanto chiacchierata smartband. L'immagine in questione ci mostra il design della Realme Band, la quale arriverà con un display leggermente curvo, in modo da abbracciare il polso.

Dovrebbe trattarsi di un pannello da 0.78″, per giunta monocromatico. E visto che nel momento dello scatto il display era spento, al momento non è dato di sapere se sarà così oppure se c'è la possibile di avere un display OLED a colori. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, al momento l'azienda non ha fornito dettagli e dall'immagine l'unico dettaglio che si riesce a cogliere riguarda il look, caratterizzato da una banda in silicone giallo che avvolge completamente il display (che non sembra un modulo removibile come per la Mi Band 4).

Allora, che ve ne pare della smartband di Realme? Apprezzate questa ennesima novità low budget (perché siamo certi che si tratterà di una soluzione economica, nel perfetto stile del brand) o restate fedeli a Xiaomi?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.