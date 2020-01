Realme 6i: altre certificazioni, arriverà presto l’annuncio

Sembra che Realme voglia continuare a soddisfare i propri utenti anche nel corso del 2020, mantenendo fede agli impegni. Dopo essere sbarcata ufficialmente anche sul territorio italiano, con quattro smartphone, l'azienda non ha nessuna intenzione di fermarsi. Motivo per cui tra poco potrebbero essere presentati altri device, tra cui anche Realme 6i. Siamo quasi pronti, dunque, alla serie che andrà a sostituire Realme 5 e tutta la sua famiglia, anche se non sappiamo effettivamente quando potrà arrivare anche sul territorio internazionale.

Realme 6i viene certificato in Malesia e Singapore

Sul database SIRIM della Malesia è comparso uno smartphone misterioso, già dal 15 gennaio. Questo presenta come nome in codice RMX2040 e crediamo che possa trattarsi effettivamente proprio di Realme 6i. Da quello che possiamo leggere all'interno dei documenti trapelati in rete, dunque, sembra che tale device possa mostrare caratteristiche da entry-level, andando di fatto a sostituire Realme 5i. Non viene specificata, purtroppo, alcune caratteristica di questo smartphone, quindi dovremo attendere i prossimi giorni per ulteriori informazioni.

Realme 6, 6i e 6 Pro certificati: prime specifiche tecniche

Ovviamente il brand cinese si sta preparando all'annuncio anche di altri prodotti interessanti, come Realme 6 e 6 Pro. Di questi si conosce qualche caratteristica in più, come per esempio la presunta presenza di un SoC Snapdragon 710 su Realme 6.

