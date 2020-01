Realme 6 sempre più vicino dopo il taglio di prezzo di Realme 5 Pro

Da qualche tempo abbiamo cominciato a parlare di Realme 6, e di tutta la nuova famiglia di smartphone del brand cinese. Sembra, infatti, che questi device abbiano ricevuto già parecchie certificazioni in giro per il mondo, segno che il loro rilascio sul mercato non si farà attendere ancora per molto. A conferma di ciò, poi, troviamo anche un calo di prezzo di Realme 5 Pro in India. Questo evento potrebbe segnare, dunque, il momento giusto per la presentazione di tutti i nuovi dispositivi nel corso dei prossimi mesi.

Realme 5 Pro scende di prezzo in India

Stando alle ultime informazioni a riguardo, sembra che Realme 6 sia quasi pronto a debuttare sul mercato. Generalmente, infatti, le aziende tendono a scontare sensibilmente il prezzo degli smartphone più datati, proprio in occasione del lancio dei nuovi modelli. Pare che questa strategia, tra l'altro, abbia coinvolto Realme anche in passato. Non è assurdo pensare, dunque, che dopo le numerose certificazioni ricevute dai prossimi device dell'azienda, questi possano essere lanciati proprio nel corso dei prossimi mesi.

Si partiva, dunque, da un prezzo di lancio di Realme 5 Pro di 14.999 rupie indiane per la versione da 4/64GB, circa 190 euro al cambio attuale. Attualmente, invece, dopo il taglio di prezzo siamo arrivati a 12.999 rupie, quindi 165 euro.

