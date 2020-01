Realme 6, 6i e 6 Pro certificati: prime specifiche tecniche

Nel database dell'ente indiano BIS sono spuntati i nuovi modelli RMX2020, RMX2030, RMX2040 e RMX2061. Queste certificazioni dovrebbero riguardare la serie Realme 6, all'interno della quale dovrebbero essere presenti anche altri modelli. A partire dal low-cost Realme 6i, passando per la variante superiore Realme 6 Pro. Secondo quanto trapelato, il lancio della nuova famiglia di smartphone dovrebbe avvenire in simultanea con i nuovi Realme U2 e Realme C3.

LEGGI ANCHE:

Realme pronta a lanciare anche uno smartwatch

La serie Realme 6 sarebbe già stata certificata in India dal BIS

Purtroppo la certificazione BIS non ci dà modo di capire quali saranno le specifiche tecniche adoperate per i nuovi dispositivi di casa Realme. Ma i primissimi rumors parlano di una scheda tecnica composta dallo Snapdragon 710 per Realme 6, un salto in avanti naturale rispetto allo Snapdragon 665 del suo predecessore. Altre specifiche di rilievo comprenderebbero una penta camera sul posteriore, con grandangolare, macro, monocromo e sensore per l'acquisizione di profondità. Non mancherebbe anche un display forato con selfie camera al centro dello schermo. Il debutto di Realme 6 dovrebbe avvenire ad un prezzo di 1000 yuan, circa 130€, praticamente invariato rispetto ai costi di Realme 5.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.