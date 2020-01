Realme 5i ufficiale: simile a Realme 5, ma diverso

Come previsto a fine 2019, Realme 5i arriva sul mercato e lo fa in una veste molto simile a quella del già esistente Realme 5. Apparentemente identico, lo smartphone si differenzia principalmente per la parte estetica, con un nuovo retro per la scocca in plastica simil vetro. Disponibile nelle due colorazioni Aqua Blue e Forest Green, il resto delle specifiche rimane pressoché immutato, eccezion fatta per la selfie camera meno definita.

Realme 5i ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Realme 5i – Scheda tecnica

Display IPS LCD da 6.51″ HD+ (1600 x 720 pixel), densità di 269 PPI e protezione Gorilla Glass 3+;

(1600 x 720 pixel), densità di 269 PPI e protezione Gorilla Glass 3+; dimensioni di 164.4 x 75.63 x 9.3 mm per 195 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 ;

; GPU Qualcomm Adreno 610;

4 GB di RAM;

di RAM; 64 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; lettore ID posteriore e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 12+8+2+2 MP con apertura f/1.8-2.25-2.4-2.4, grandangolare da 119°, macro e per la profondità, autofocus e flash LED;

con apertura f/1.8-2.25-2.4-2.4, grandangolare da 119°, macro e per la profondità, autofocus e flash LED; selfie camera da 8 MP con apertura f/2.2;

con apertura f/2.2; batteria da 5000 mAh ;

; sistema operativo Android 9 Pie con ColorOS 6.1.

Realme 5i – Prezzo e disponibilità

Disponibile in India a partire dal 15 gennaio, sarà acquistabile nell'unico taglio da 4/64 GB al prezzo di 8999 rupie, circa 113€.

