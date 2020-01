Realme 5, 5 Pro, 5s, X e XT si aggiornano: ecco le novità

La famiglia di smartphone Realme si sta per arricchire di due nuovi modelli, ovvero 5i e X50 e X50 Lite 5G. L'attesa è comunque stata colmata di aggiornamenti per i modelli già attualmente in circolazione. L'azienda vuole dimostrare di non essere da meno rispetto alla competizione, supportando a dovere i prodotti finora commercializzati. Da poco la serie Realme 5, comprensiva di 5 Pro e 5s, ha ricevuto tre rispettivi updates, così come i modelli Realme X ed XT.

Aggiornamenti rilasciati per Realme 5, 5 Pro, 5s, X e XT, con varie novità

Nel caso di Realme 5, 5S ed X le novità sono abbastanza ristrette, visto che riguardano esclusivamente le patch di dicembre per la sicurezza ed i soliti miglioramenti della stabilità. Le release sono rispettivamente RMX1911EX_11_A.23 per i primi due e RMX1901EX_11_A.11 per l'X.

Le cose si arricchiscono per Realme 5 Pro, la cui ultima release RMX1971EX_11_A.15 non aggiorna soltanto le patch a quelle di dicembre. Ecco il changelog completo:

Sicurezza Patch di sicurezza Android: dicembre 2019

Sistema Aggiunta la possibilità di fare click su un'area vuota nella schermata delle app recenti per tornare al launcher Clona App adesso supporta più app (Twitter, Freecharge, Zomato, Swiggy, Snapchat) Aggiunta la funzione flash-on-call

Centro Notifiche e Status Bar Aggiunto il toggle di switch rapido per il Tema Scuro

Negozio Temi Aggiornato il supporto al cambio font

Fotocamera Aggiornato l'algoritmo Nightscape per la fotocamera frontale, risolto il problema probabilistico delle zone nere

Risoluzione problemi noti Risolto il problema della bassa probabilità di crash quando si preme a lungo sull'icona del desktop per cancellare l'utilizzo della memoria Risolto il problema della bassa probabilità di crash del manager del telefono quando lo schermo veniva automaticamente ruotato in orizzontale Risolto il problema per cui l'inglese è selezionato nell'interfaccia del fuso orario in hindi



Stessa cosa per Realme XT, con l'aggiornamento RMX1921EUEX_11_A.06 che introduce i seguenti cambiamenti:

Sicurezza Patch di sicurezza Android: dicembre 2019

Centro Notifiche e Status Bar Aggiunto il toggle di switch rapido per il Tema Scuro

Fotocamera Aggiornato l'algoritmo Nightscape per la fotocamera frontale, risolto il problema probabilistico delle zone nere

Risoluzione problemi noti Risolto il problema di visualizzazione di schermate animate nelle app su sfondi bianchi



