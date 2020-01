Realme 3 Pro si aggiorna ad Android 10 con Realme UI

Dopo i vari test in versione beta, la release stabile di Realme UI (con Android 10) comincia a fare capolino a bordo di Realme 3 Pro, medio di gamma lanciato in Italia lo scorso maggio (qui trovate la nostra recensione).

Realme 3 Pro riceve la nuova Realme UI con Android 10

L'aggiornamento in roll out in queste ore porta il firmware di Realme 3 Pro alla versione RMX1851EX_11_C.01. Questo include anche la nuova interfaccia Realme UI, annunciata qualche tempo fa dall'azienda asiatica (qui trovate le differenze con la ColorOS) e ora disponibile per la prima volta in versione stabile. L'UI proprietaria è ancora in fase Beta per il modello X, X2 e X2 Pro.

Il rilascio sta avvenendo in modo graduale, motivo per cui – almeno nei primi giorni – saranno pochi gli utenti a ricevere l'aggiornamento. Quando l'azienda sarà certa dell'assenza di bug e criticità, Realme UI sarà disponibile a tutti gli utenti in possesso del 3 Pro.

Per chi preferisce procedere con il download ed il flash manuale, vi riportiamo il link per scaricare il firmware. Tuttavia consigliamo di attendere il rilascio ufficiale, per evitare di incorrere in qualsiasi tipo di problema (trattandosi della prima versione stabile di Realme UI). Per quanto riguarda il roll out internazionale, per il momento non ci sono ancora riscontri, ma potrebbe cominciare a stretto giro. Voi avete ricevuto il nuovo firmware? Fatecelo sapere nei commenti!

