Realme 3 Pro e Pixel Experience grazie al supporto ufficiale

Fra tutte le custom ROM presenti nel settore del modding, la Pixel Experience è una delle più gradite ed utilizzate. Questo grazie alla sua vicinanza all'esperienza stock di Android, con cui rendere più snelli e liberi da bloatware smartphone come Realme 3 Pro. Sì, perché da oggi anche lo smartphone di Realme è elencato nella lista dei modelli ufficialmente supportati dal relativo team.

La Pixel Experience adesso supporta ufficialmente Realme 3 Pro

Lanciato con Android 9 Pie, Realme 3 Pro è nella lista dei modelli che sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 10. Se proprio non voleste attendere e/o voleste provare una ROM meno “orientale”, ecco che la Pixel Experience potrebbe fare al caso vostro. Anche se c'è da dire che la divisione software di Realme ha fatto un buon lavoro per offrire una ROM abbastanza in linea con gli standard globali.

Comunque, per installare la Pixel Experience dovrete effettuare lo sblocco del bootloader e dopodiché flashare la ROM in questione. Per sbloccare il telefono fate riferimento a questa guida ufficiale, mentre qua sotto trovate i link per effettuare i relativi download.

Scarica la TWRP per Realme 3 Pro

Scarica la Pixel Experience per Realme 3 Pro

