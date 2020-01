In un'era dove i display degli smartphone partono dai 6 pollici di diagonale, c'è ancora qualcuno che crede che le dimensioni contenute siano tutto. Vi mancano gli smartphone sotto i 4 pollici e il trend attuale in fatto di design non rispecchia i vostri canoni? Allora Rakuten Mini non potrà che farvi scendere una lacrimuccia, in memoria dei bei tempi andati!

Rakuten Mini è il nuovo mini smartphone con un display da 3.6″: lacrimuccia time!

Come il nome lascia intendere, il dispositivo è stato lanciato dal colosso nipponico delle telecomunicazioni Rakuen e si presenta come una soluzione dalla massima portabilità, grazie alle dimensioni di 106.2 x 53.4 x 8.6 mm per un peso di 79 grammi. Rakuten Mini è dotato di un display HD da 3.6 pollici di diagonale mentre a muovere il tutto abbiamo il SoC Snapdragon 439. Lato memorie, il mini smartphone monta 3 GB di RAM e 32 GB di storage (presumibilmente non espandibile).

La batteria di Rakuten Mini è un'unità da 1250 mAh mentre il retro ospita una fotocamera da 16 MP. Frontalmente c'è spazio anche per un sensore da 5 MP. Il dispositivo è dotato del solo supporto eSIM mentre in alto trovate le tre colorazioni disponibili all'acquisto in patria.

Il prezzo di vendita è di 21.800 yen, circa 180€ al cambio: non proprio economico viste le specifiche, ma Rakuten Mini non mancherà comunque di tentare gli utenti nipponici in cerca di dimensioni ultra ridotte. Allora, che ne pensate di questo mini phone? Lo comprereste oppure l'effetto nostalgia non basta per farvi rinunciare al vostro attuale smartphone?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.