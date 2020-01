PowerBeats 3: le cuffie wireless Beats by Dre sono in sconto su eBay

Siete in cerca di una soluzione vincente per i vostri allenamenti? Volete un paio di cuffie wireless affidabili e potenti, senza rinunce? Allora gli auricolari PowerBeats 3 non vi deluderanno di certo!

Le cuffie wireless PowerBeats 3 scendono di prezzo su eBay, con tanto di spedizione gratis

Gli auricolari PowerBeats 3 targati Beats By Dre sono la scelta perfetta per gli sportivi, grazie ad un'autonomia fino a 12 ore e alla resistenza a pioggia e sudore. Dotato di acustica a doppio driver, le cuffie wireless sono in grado di restituire alti dinamici e bassi potenti. Inoltre è presente una pratica clip per la regolazione dei cavi, in modo da potersi allenare in tutta tranquillità.

Articolo sponsorizzato.

