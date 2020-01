Torniamo a parlare di Power Bank targati Xiaomi YouPin (a proposito… avete dato un'occhiata all'ultima novità IDMIX?), quest'oggi con una soluzione perfetta per gli appassionati in cerca di un prodotto compatto, ma in grado di offrire una capienza bestiale. La nuova Power Bank da 10.000 mAh e 18W di potenza si lascia portare in giro con la massima comodità grazie alle sue dimensioni ultracompatte, con uno spessore di soli 12 mm.

Power Bank 10.000 mAh, 18W è la nuova soluzione ultracompatta di Xiaomi YouPin | Coupon

Il dispositivo è equipaggiato con tre porte (USB-C, USB-A e MicroUSB) ed un indicatore con 4 LED, utilissimo per conoscere lo stato della carica residua. La nuova Power Bank di Xiaomi YouPin ha una capienza di ben 10.000 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 18W ed un corpo leggero, di dimensioni ultracompatte e con un design elegante. Insomma, ancora una volta la piattaforma di crowdfunding del brand cinese ha dato vita ad un prodotto di tutto rispetto, utilissimo per chi vuole risparmiare spazio all'interno della propria borsa tech.

Il prodotto è già disponibile all'acquisto su GearBest in offerta lampo e in basso trovate il link per la pagina dedicata.

