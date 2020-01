In genere, sotto i nostri occhi (e tra le nostre mani) passano tantissimi accessori prodotti da Xiaomi, sia dalla stessa compagnia di Lei Jun che tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin. Raramente ci siamo esaltati tanti per un gadget del brand cinese come nel caso della Power Bank Xiaomi Black Shark, dispositivo lanciato ad agosto e caratterizzato da un design super aggressivo in perfetto stile da gaming. Un prodotto da non perdere per tutti i Mi Fan più sfegatati!

La power bank di Xiaomi Black Shark da 10.000 mAh è disponibile in sconto su Banggood | Coupon

Ovviamente, come per ogni altra cosa, lo stile della Power Bank Xiaomi Black Shark può piacere e può non piacere, ma una cosa non farà di certo: passare inosservata! L'intero corpo del prodotto è realizzato in metallo, con uno stile che ricorda quello della cover posteriore dei dispositivi di Black Shark, azienda partner di Xiaomi specializzata in smartphone da gaming. Le tipiche linee del brand qui vengono portate all'estremo con spigoli, forme geometriche ed un look generale davvero futuristico.

La Power Bank integra una batteria da 10.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3 da 18W. Il dispositivo monta due porte USB ed un ingresso Type-C mentre sul dorso trova spazio il pulsante di accensione. Una volta pigiato, lo stato della power bank viene indicato da una sottile striscia LED presente sulla parte superiore.

Insomma, i gusti son gusti, e se anche nel vostro caso le linee aggressive di Black Shark hanno fatto breccia… allora è il momento di fare un pensierino anche sulla power bank del brand! Il dispositivo è disponibile in offerta su Banggood, grazie al Coupon dedicato che trovate all'interno del box in basso.

