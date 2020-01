La compagnia cinese è specializzata in tantissimi settori differenti e anche la sua piattaforma di crowdfunding non può essere da meno, proponendo ogni volta prodotti sempre nuovi. E sì, su Xiaomi YouPin abbiamo anche articoli di cancelleria, come il nuovo portapenne colorato!

Il portapenne di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su Banggood

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.

Il portapenne di Xiaomi YouPin arriva con un design semplice ed essenziale, ma è caratterizzato da una sgargiante colorazione rossa o celeste. Per gli amanti del minimalismo in salsa Xiaomi, ovviamente trovate anche la versione bianca, perfetta per scrivanie dall'aspetto più sobrio. Il prodotto è realizzato in ABS ed è prodotto da Fizz, una delle partner del brand cinese. In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete il portapenne a prisma di YouPin in sconto, con tanto di spedizione gratuita.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.