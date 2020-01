Solo pochi giorni fa, il GM di POCO ha confermato l'arrivo di un nuovo dispositivo a stretto giro, restando però sul vago. Ed ora arriva la conferma ufficiale in merito alla data di presentazione di POCOPHONE X2 (o POCO X2), il prossimo flagship della compagnia asiatica! Ecco tutti i dettagli e le novità su questo smartphone praticamente imminente.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.

Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO

— POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020