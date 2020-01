Il 4 Febbraio POCO presenterà il suo nuovo smartphone, il già confermato POCOPHONE X2. Il dispositivo sembra essere un rebrand del Redmi K30, il primo smartphone 5G della costola di Xiaomi, e le nuove immagini dal vivo continuano a spingere in questa direzione, confermando la presenza dello Snapdragon 730G.

POCOPHONE X2 con Snapdragon 730G: la “conferma” da nuove immagini dal vivo

Lo scatto che vedete in copertina mostra le info dello smartphone da Antutu. La piattaforma di benchmark svela la presenza del SoC Qualcomm 7150, ossia lo Snapdragon 730G. Si tratta del medesimo processore a bordo del Redmi K30, tanto per restare in tema. Le nuove immagini dal vivo di POCOPHONE X2 ci mostrano il design a tutto tondo – a differenza del video unboxing – confermando la presenza di un foro nel display per la dual selfie camera.

Insomma, immagini e dettagli sulle specifiche sembrano confermare sempre di più quello che è nell'aria già da un po' di giorni. POCOPHONE X2 sembra proprio un rebrand del Redmi K30 e non è chiaro se ci saranno delle aggiunte oppure se si tratterà di un modello identico. Ricordiamo che l'ultimo nato in casa Redmi è disponibile in due varianti: quella 5G con lo Snap 765G e la 4G con lo Snap 730G. Anche il nuovo POCOPHONE sarà lanciato in due varianti? Lo scopriremo presto visto che manca solo una manciata di giorni al debutto ufficiale per l'India.

