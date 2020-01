No, Pocophone X2 non esiste e queste prove sono fake

Il brand POCO ha suscitato vivo interesse da parte degli utenti, con un Pocophone F1 che è riuscito ad imporsi come vero flagship killer. Ciò nonostante, è dal 2018 che non si hanno più notizie su un successore, vista anche la scissione del brand Redmi da cui è nata la serie K. Ma la speranza è l'ultima a morire, grazie anche alle dichiarazioni del general manager della divisione indiana di Xiaomi. Pocophone F2 si farà, quindi, come dimostrerebbe anche uno degli ultimi brevetti depositati. Oltre a questo, ultimamente era sorta un'indiscrezione peculiare secondo cui esisterebbe anche un mid-range, denominato Pocophone X2.

POCO F2 esiste, a differenza di questo fantomatico POCO X2

Purtroppo ci duole dirvi che questa ipotesi sarebbe da bollare come fasulla. A dircelo è il leaker Sudhanshu, in merito a questo screenshot comparso in rete, a cui ha fatto seguito anche un presunto benchmark GeekBench. Nella fattispecie, lo smartphone contraffatto sarebbe un Redmi K30 4G, a cui sarebbe stato cambiata la denominazione da un modder burlone. Nello screenshot incriminato vediamo indicata una MIUI Global, quando sappiamo che non esiste (per ora, almeno) una ROM Global per K30. Da qui è nata l'indiscrezione che Redmi K30 sarebbe potuto debuttare in occidente proprio come Pocophone X2, vista anche la “somiglianza” fra la gamma Poco e quella Redmi X.

Come già spiegato in passato, falsificare un benchmark GeekBench è piuttosto semplice, se si mastica un po' di programmazione. Lo stesso XDA dimostrò come falsificarli, agendo sulle proprietà di sistema del dispositivo utilizzato. Non è la prima volta che i leak a tema POCO si macchiano di fake. Era il 13 marzo 2019 quando in rete comparve proprio un benchmark GeekBench di un misterioso Xiaomi uranus. Si ipotizzava che potesse trattarsi prima del mai esistito Pocophone F1 Lite, poi di Pocophone F2, ma poi sappiamo bene che nel 2019 non è stato annunciato alcun modello.

