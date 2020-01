POCOPHONE: il nuovo device potrebbe chiamarsi “POCO X2”, ecco perché

Da qualche giorno, ormai, stanno continuando ad arrivare numerose informazioni riguardo i nuovi dispositivi targati POCOPHONE. Questo marchio, infatti, è appena diventato indipendente, ed ora vuole sbarcare sul mercato con nuovi prodotti. Nelle scorse ore, dunque, ha rilasciato un trailer su Twitter, nel quale preannuncia l'imminente arrivo di qualcosa di inedito. Ma guardando bene alcuni frame di questa clip, scopriamo probabilmente il vero nome del prossimo device dell'azienda.

#POCOIsHere #POCOX2 #PocoF2

Guys, many of you watched the official video of the second season of #POCO. But, did you pay attention to this easter egg?? 😉

POCO X2🤔 That sounds good, like Realme X2, or OPPO Find X2 pic.twitter.com/HpsRNzZX5G

— Xiaomishka (@xiaomishka) January 22, 2020