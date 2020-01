POCOPHONE F1: brick del telefono, attenti a questo custom kernel!

Sembra che in casa Xiaomi uno dei device maggiormente modificati sia proprio POCOPHONE F1. Nonostante il brand abbia cominciato da poco a camminare con le proprie gambe, inizialmente era sotto l'ala protettrice del colosso cinese. Da questo punto di vista, dunque, tale azienda ha sempre rappresentato una certezza in ambito modding. Tanto che le ROM modificate uscite per questo dispositivo sono davvero numerose. Tra queste, dunque, una in particolare ha creato qualche problema ad alcuni utenti.

Attenti al kernel di “arter97”, quello modificato

Su XDA-Developers ci sono tantissime ROM modificate per POCOPHONE F1. Diversi sviluppatori di terze parti, infatti, hanno saputo mettere in piedi una vera e propria community per tale device. All'interno del forum, però, qualcosa è andato storto. Sembra, infatti, che abbia cominciato a viaggiare un kernel modificato sul web, pieno di problemi. Questo, infatti, avrebbe causato il brick del telefono a diverse persone.

Si tratta di una versione modificata del kernel creato da “arter97“. Su Telegram sono stati inviati dei messaggi per avvisare di questo problema, ma le persone coinvolte probabilmente non sono riuscite a leggerlo. Questo kernel, infatti, per qualche strano motivo è stato manomesso e questo ha provocato il blocco irreversibile di alcuni smartphone. Nel caso in cui foste interessati, cliccate su questo link per accedere al thread ufficiale.

