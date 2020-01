Lo scorso ottobre, POCOPHONE F1 ha ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 11 insieme ad altri dispositivi di Xiaomi. Tuttavia l'update ha introdotto “solo” la nuova interfaccia del produttore cinese, rimandando il debutto di Android 10. Nonostante l'attesa, infine il momento è giunto ed il flagship economico targato POCO sta finalmente cominciando a ricevere il tanto agognato aggiornamento.

POCOPHONE F1 si aggiorna finalmente ad Android 10

L'upgrade all'ultima versione dell'OS del robottino verde arriva grazie al firmware 11.0.4.0.QEJMIXM, dal peso di 1.9 Giga. Come si evince anche negli screenshot in alto si tratta di una release stabile della MIUI 11 che introduce per la prima volta Android 10 a bordo di POCOPHONE F1. Al momento sembra che il rilascio stia procedendo in modo incrementale e per ora solo pochissimi utenti hanno ricevuto la fatidica notifica. Tuttavia, come si vede dalle immagini, non si tratta di una beta, ma di una versione stabile.

Quindi, bisognerà pazientare per qualche giorno prima che il roll out sia effettivo per tutti i modelli interessati. Come al solito in questi casi, è probabile che i primi giorni siano dedicati alla scoperta di eventuali bug e malfunzionamenti da risolvere prima del rilascio per tutti i POCOPHONE F1.

Nel frattempo vi segnaliamo le ultime novità su POCO: il brand asiatico ha annunciato l'indipendenza da Xiaomi mentre in rete cominciare ad arrivare le prime novità sui futuri modelli.

